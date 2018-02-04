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Климкин отреагировал на инцидент в здании венгерского сообщества в Ужгороде

Климкин отреагировал на инцидент в здании венгерского сообщества в Ужгороде

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин засудил бросание "коктейлей Молотова" в здание союза венгров в Ужгороде. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

"Какими бы ни были эмоции, но "коктейли Молотова" этой ночью в здание Союза венгров в Ужгороде - это позорный путь. Осуждаю такие действия", - написал П.Климкин.

Как сообщал УНН, около 5 утра в полицию поступило сообщение от спасателей о задымлении одного из офисов в центре Ужгорода. Как выяснилось, речь идет о здании Общества венгерской культуры Закарпатья. По данным полиции, вероятно, имела место попытка поджога.

Отметим, внешне видно, что источник возгорания пришлось на окно здания, которое обгорело с улицы, однако двойное стекло уберегло помещения от пожара.

Источник: УНН
Теги: Венгрия, Павел Климкин, Ужгород
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