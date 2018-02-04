Прыгуньи в высоту Левченко и Табашник получили награды на турнире в Германии

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Самая престижная серия коммерческих легкоатлетических турниров в помещении "IAAF World Indoor Tour 2018" началась с соревнований в Карлсруэ в рамках которого спортсмены выступали в 11 дисциплинах, информирует УНН со ссылкой на ФЛАУ.

В секторе для прыжков в высоту выступали сразу две украинки - Юлия Левченко и Екатерина Табашник. Спортсменки все соревнования прошли ровно и завершили их на втором месте с результатом 1,92 м. Для Табашник это стало повторением ее личного рекорда в помещении. Выше прыгнула только болгарка Мирела Демирева (1,95 м).

В прошлом году Анастасия Брызгина в возрасте юниорки успела стать и призером взрослого чемпионата Европы в помещении, и выступить на чемпионате мира. В этом году в зимнем сезоне она уже стала участницей IAAF World Indoor Tour.

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Отметим, результат Анастасии Брызгиной, которая в прошлом году успела стать и призером взрослого чемпионата Европы в помещении, и выступить на чемпионате мира. В Карлсруэ украинка установила личный рекорд в помещении в беге на 400 метров, преодолев дистанцию ​​за 53,42 с. Она была третьей в своем забеге и седьмой по итогам двух. Победила швейцарка Леа Шпрунгер (52,03 с).

Справка УНН: IAAF World Indoor Tour состоит из шести встреч в помещении, где спортсмены конкурируют по баллам в отдельных дисциплинах тура. В этом году (в третьем сезоне) тур продлится 22 дня, а следующими местами-проведения станут Дюссельдорф, Мадрид, Бостон и Торунь, а завершится он в Глазго 25 февраля, за четыре дня до чемпионата мира в Бирмингеме. В конце серии победитель общего зачета каждой дисциплине получит 20 тысяч долларов США и "вайлд кард" на чемпионат мира.