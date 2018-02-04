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Полиция не зафиксировала нарушений во время сегодняшних акций в центре Киева

Полиция не зафиксировала нарушений во время сегодняшних акций в центре Киева

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Правоохранители не обнаружили нарушений общественного прялку во время сегодняшних акций в центре Киева, в которых в общей сложности приняло участие от 2,5 до 3,5 тыс. человек. Об этом сообщил УНН в комментарии пресс-службы Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

“Все прошло мирно, спокойно, без нарушений. Полиция на должном уровне обеспечила общественный порядок. На данный момент движение (автомобилей — ред.) в центре Киева восстановлено или почти восстановлено”, — рассказал представитель Нацполиции.

Отвечая на вопрос о том, сколько человек сегодня всего приняли участие во всех акциях в центре Киева, Я.Тракало сказал: “В общем (приняли участие — ред.) от 2,5 до 3,5 тыс. человек, мы считаем и „Евросилу“ (акцию общественной организации — ред.), и акцию (в поддержку — ред.) Саакашвили”.

Как сообщал УНН, несколько сотен автомобилей на еврономерах собрались на улице Крещатик в центре столицы.

Также на Европейской площади проходила акция с участием сторонников Саакашвили “Марш за будущее!”.

Источник: УНН
Теги: Киев, акция, полиция, нарушение
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