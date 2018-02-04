В Запорожье задержали злоумышленника, который убил военного в ресторане Киева

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Правоохранители задержали злоумышленника, подозреваемого в убийстве военнослужащего в одном из ресторанов Днепровского района Киева, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Киева.

“По результатам комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний гражданин Азербайджана. 03.02.18 он был задержан в Запорожье”, — говорится в сообщении.

В настоящее время, информации прокуратуры, по согласованию с Киевской местной прокуратурой №4 ему объявлено о подозрении по ч.1 ст.115 УК Украины.

Затвра, 5 февраля, суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, 1 февраля ночью в одном из ресторанов Днепровского района Киева произошла ссора между группой лиц, в результате которой 22-летний мужчина, военнослужащий воинской части 0709 по контракту, получил смертельное ножевое ранение.

По факту убийства военнослужащего начато уголовное производство по статье “умышленное убийство”.