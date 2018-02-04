В поездах "Интерсити" за пять лет заменили окон на 5,5 млн грн из-за вандалов

КИЕВ. 4 февраля. УНН. В скоростных поездах "Интерсити" с 2012 года было заменено 557 окон на 5,5 млн грн из-за того, что их разбивали вандалы. Об этом сказал в интервью газете "Магистраль" заместитель начальника филиала "Украинская железнодорожная скоростная компания" ПАО "Укрзализныця" по техническим вопросам Александр Кутишенко, передает УНН.

"Поезда "Украинской железнодорожной скоростной компании" осуществляют рейсы с 2012 года. И сегодня в результате вандализма повреждено уже 557 окон... Стоимость одного окна изменяется в соответствии с экономической ситуацией в Украине. Сейчас одно окно стоит примерно 10 тыс. грн. Таким образом, стоимость разбитых окон за эти годы составила более 5,5 млн грн", - рассказал он.

Но это расходы, уточнил А.Кутишенко, на закупку только стеклопакетов, а общие же убытки намного больше.

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Кроме того, по его словам, еще есть случаи повреждения лобового стекла в кабинах машинистов, которых зафиксировано за время работы филиала уже 45, а одно такое стекло стоит 745 тыс. грн, и чтобы его заменить, приходится отставлять поезд как минимум на четверо суток.

А.Кутишенко также отметил, что за один рейс в среднем перевозится чуть более тысячи пассажиров, что приносит доход свыше 300 тыс. грн. Однако, добавил он, если поезд в рейс не вышел, Укрзализныця несет убытки.

Как сообщал УНН, "Укрзализныця" за год почти на 4% увеличила объемы перевозок пассажиров.