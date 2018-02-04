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Украинский самолет совершил аварийную посадку в Тбилиси

Украинский самолет совершил аварийную посадку в Тбилиси

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Украинский самолет, существлявший рейс Киев-Тбилиси, совершил аварийную посадку в тбилисском аэропорту. Об этом сообщает Грузия Онлайн, передает УНН.

“Самолет авиакомпании „Международные авиалинии Украины“ сделал над Тбилиси три незапланированных круга, и затем уже, с опозданием на 35 минут совершил аварийную посадку с приземлением на высокой скорости”, — сказано в сообщении.

Причиной этого, предположительно, стала неисправность тормозной системы.

Также сообщается, что до посадки в аэропорту пассажирам на борту был проведен информационный инструктаж о том, как нужно вести себя при аварийной посадке. В аэропорту были мобилизованы несколько пожарных и спасательных бригад, а также полиция.

В результате аварийной посадки ни пассажиры, ни самолет не пострадали.

Как сообщал УНН, в Испании пассажирский самолет совершил аварийную посадку из-за пьяных пассажиров.

Источник: УНН
Теги: самолет, Грузия, МАУ, аэропорт
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