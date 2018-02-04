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Столкновение поездов в США: в больницы доставлены 116 человек

Столкновение поездов в США: в больницы доставлены 116 человек

КИЕВ. 4 февраля. УНН. После столкновения пассажирского и грузового поездов в Южной Каролине погибли два человека, с травмами были госпитализированы еще 116 человек. Об этом сообщил губернатор штата Генри Макмастер, передает УНН со ссылкой на ABC News.

По словам чиновника, двое погибших являются сотрудниками американской железнодорожной компании по пассажирским перевозкам Amtrak. В больницы были доставлены после инцидента 116 человек. У них травмы различной степени тяжести - от незначительных порезов до переломов костей.

Напомним, в воскресенье в Южной Каролине пассажирский поезд столкнулся с грузовым. На момент столкновения в поезде находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа. Поезд ехал по маршруту Нью-Йорк-Майами. Несколько вагонов поезда сошли с рельсов.

Источник: УНН
Теги: США, столкновение, поезд
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