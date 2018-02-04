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Боевики в течение дня трижды обстреляли позиции сил АТО, двое бойцов пострадали

Боевики в течение дня трижды обстреляли позиции сил АТО, двое бойцов пострадали

КИЕВ. 4 февраля. УНН. В течение суток боевики трижды обстреляли позиции сил АТО, в результате чего один военный получил ранения, а еще один — боевую травму. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

“С начала суток зафиксировано 3 обстрела наших позиций со стороны незаконных вооруженных формирований. В результате этих преступных действий один военнослужащий сил АТО получил ранение, еще один — получил боевую травму”, — говорится в сообщении.

Так, на донецком направлении враг грубо нарушил минские договоренности неподалеку Каменки. Вблизи этого населенного пункта противник вел огонь из 120-мм минометов и выпустил около десяти мин этого калибра. На Приазовье боевики применили гранатометы по опорным пунктам сил АТО возле Водяного.

На луганском направлении боевики вели огонь из стрелкового оружия вблизи Зайцево.

“Последний, на данный момент, обстрел завершился около 10 часов утра и с тех пор, вдоль всей линии соприкосновения сохраняется режим прекращения огня”, — сообщили в штабе.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки, 3 февраля, в зоне проведения АТО получили ранения двое украинских военных, состояние здоровья одного из них является тяжелым.

Источник: УНН
Теги: АТО, Донбасс, обстрел, боевики
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