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Эрдоган заявил о нейтрализации 965 террористов во время операции "Оливковая ветвь"

Эрдоган заявил о нейтрализации 965 террористов во время операции "Оливковая ветвь"

КИЕВ. 4 февраля. УНН. С начала операции “Оливковая ветвь” в сирийском Африне нейтрализованы 965 террористов. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на Анадолу.

По словам президента Турции, в Африне было нейтрализировано 965 террористов. При этом он отметил, что есть потери и из числа военнослужащих ВС Турции.

“Безусловно, в борьбе с терроризмом возможны потери. Однако не стоит забывать, что трусливые не знают побед”, — заявил Р.Эрдоган.

Он также привлек внимание к гибели танкового экипажа на северо-западе Сирии. По его словам, Анкара расследует обстоятельства гибели пяти военнослужащих и выясняет, оружием производства какой страны был сбит танк.

В то же время президент Турции вновь отверг вероятность любой формы диалога с Башаром Асадом.

Напомним, операция "Оливковая ветвь" по очистке сирийского района Африн от террористов началась в 17:00 20 января.

Источник: УНН
Теги: Сирия, Турция
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