"Альбасете" Зозули сыграло вничью с клубом Кравца в игре испанской Сегунды

КИЕВ. 4 февраля. УНН. В рамках 25-го тура испанской Сегунды состоялось украинское дерби, ФК "Луго" украинского защитника Василия Кравца на домашней арене "Анксо Карро" принимало "Альбасете" форварда Романа Зозули, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Встреча закончилась вничью 1:1. На 58-й минуте гол Ромеро позволил выйти вперед "Луго". Однако через 4 минуты на табло был установлен паритет - гол после результативной передачи Романа Зозули забил полузащитник Даниэль Родригес.

Стоит отметить, что Зозуля провел на поле 73 минуты, после чего был заменен. В пассиве форварда желтая карточка.

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Зато 20-летний Кравец провел в игре все 90 минут на левом фланге обороны.

Добавим также, в турнирной таблице положение коллектива Кравца значительно лучше "Альбасете". "Луго" с 41 очком идет 5-м, а 3 и 4 команды чемпионата "Реал Овьедо" и "Райо Вальекано" имеют аналогичное количество баллов. Команда Зозули находится на 11-й строчке - 32 балла.