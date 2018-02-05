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Трамп выразил соболезнования в связи с масштабной аварией поездов в США

Трамп выразил соболезнования в связи с масштабной аварией поездов в США

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со столкновением двух поездов, в результате чего погибли двое и пострадали более 100 человек. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

“Мои мысли и молитвы вместе со всеми жертвами столкновения поездов в Южной Каролине, что произошло сегодня утром. Спасибо нашим невероятным экстренным службам за работу, которую они сделали!” — написал Д.Трамп.

Напомним, в воскресенье в Южной Каролине пассажирский поезд столкнулся с грузовым. На момент столкновения в поезде находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа. Поезд ехал по маршруту Нью-Йорк-Майами. Несколько вагонов поезда сошли с рельсов.

В результате инцидента погибли двое сотрудников железнодорожной компании Amtrak. В больницы были доставлены еще 116 человек.

Источник: УНН
Теги: США, поезд, авария, Дональд Трамп
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