Трамп выразил соболезнования в связи с масштабной аварией поездов в США

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со столкновением двух поездов, в результате чего погибли двое и пострадали более 100 человек. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

“Мои мысли и молитвы вместе со всеми жертвами столкновения поездов в Южной Каролине, что произошло сегодня утром. Спасибо нашим невероятным экстренным службам за работу, которую они сделали!” — написал Д.Трамп.

Напомним, в воскресенье в Южной Каролине пассажирский поезд столкнулся с грузовым. На момент столкновения в поезде находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа. Поезд ехал по маршруту Нью-Йорк-Майами. Несколько вагонов поезда сошли с рельсов.

В результате инцидента погибли двое сотрудников железнодорожной компании Amtrak. В больницы были доставлены еще 116 человек.

My thoughts and prayers are with all of the victims involved in this mornings train collision in South Carolina. Thank you to our incredible First Responders for the work they’ve done!