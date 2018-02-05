МОК изучит возможность обжаловать решение об оправдании российских спортсменов

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Международный олимпийский комитет (МОК) изучит возможность подать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS), которым было оправдано 28 российских спортсменов, ранее пожизненно отстраненных от участия в Олимпиадах из-за допинга. Об этом заявил председатель МОК Томас Бах во время пресс-конференции после заседания исполкома, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Это решение CAS чрезвычайно разочаровывает и удивляет. Мы никогда не ожидали такого", - сказал Т.Бах.

CAS сообщил МОК, что обоснование решения об удовлетворении апелляций российских спортсменов предоставит не раньше конца февраля. Т.Бах назвал такие действия "крайне неудовлетворительными, с учетом тяжести дел".

После получения аргументированного решения МОК изучит возможность подачи апелляции, добавил он, подчеркнув, что решение CAS может иметь "очень негативное" влияние на борьбу с допингом.

Председатель МОК заявил, что такое решение указало на необходимость изменений во внутренней структуре CAS, чтобы позволить организации "лучше следить за качеством и согласованностью своей юрисдикции".

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Т.Бах подчеркнул, что решение МОК пригласить 169 российских спортсменов на Олимпиаду-2018 в Южной Корее дало шанс показать спортивной общественности страны, что успешные чистые спортсмены могут достичь успеха.

"Мы дали новому и молодому поколению российских спортсменов, которые прошли независимую и серьезную проверку, возможность принять участие в Играх и быть послами чистого спорта", - сказал он.

Напомним, Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию 28 российских спортсменов и отменил их пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил. Результаты этих спортсменов, показанные на Олимпиаде в Сочи, будут восстановлены. В то же время 11 спортсменов не были оправданы.

Как сообщал УНН, 5 декабря МОК запретил сборной России выступать на Олимпиаде-2018 под собственным флагом. Российские спортсмены будут соревноваться в Пхенчхане под нейтральным флагом.