"Динамо" в Испании уступила команде из чемпионата Венгрии

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Киевское “Динамо” провело второй контрольный матч на заключительном учебно-тренировочном сборе в Испании с командой из Венгрии ФК “Академия Пушкаша”, передает корреспондент УНН.

На 14 минуте прострел футболиста венгерского коллектива ногами отбил перед собой кипер Маханьков, но Диалло Улисс оказался первым на добивании — 0:1. На перерыв команды ушли при ничейном результате, ведь навес на дальнюю штангу Хлебаса увенчался голом головой Жуниора Мораеса.

Прессинг на чужой половине привел к взятию ворот “Академии Пушкаша” на 59 минуте. Прострел Гонсалеса закончился голом Хлебаса — 2:1. Однако команда Хацкевича провалила заключительную 5-минутку, пропустив дважды — от Марка Мочи и Марка Мадараш — 2:3.

Заметим, что в баталии участие не принимал ряд основных исполнителей клуба — Денис Гармаш, Евгений Хачериди, Кадар, Пиварич, Морозюк, Рудько, Кендзера.

Добавим также, третий контрольный поединок “Динамо” проведет 7 февраля против китайского клуба “Хэбэй Чайная Форчун”.