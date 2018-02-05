Клуб Кравца и Кучера получил девятую победу в чемпионате Турции

КИЕВ. 4 февраля. УНН. В 20-м туре чемпионата Турции ФК “Касымпаша” принимал “Акхисар” Украинский форвард Евгения Селезнева, а “Османлиспор” — “Кайсериспор” Артема Кравца и Александра Кучера. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ, передает УНН.

Селезнев и Кучер появились на поле в стартовых составах своих команд и сыграли полные матчи, а Артем Кравец просидел в запасе. О результатах, то “Акхисар” уступил (0:2), а “Кайсериспор” одержал победу (1:0).

Отметим, что еще в одном противостоянии экс-динамовец Сергей Рыбалка в составе “Сивасспор” переиграл “Галатасарай” 2: 1. Рыбак вышел в старте и отыграл 76 минут за которые получил желтую карточку.

После этих матчей “Кайсериспор”, набрав 34 пункта (9 побед, 7 ничьих, 4 поражения), занимает пятую строчку в турнирной таблице турецкой Суперлиги, уступая “Бешикташу” 3-мя баллами, а лидеру “Башакшехиру” 9-ю. “Сиваспор” с 30 очками идет 8-м, а “Акхисар” — 14-й (21 очко).

Добавим, что в этом сезоне Селезнев сыграл на клубном уровне (в “Карабюкспором” и “Акхисар”) 20 матчей, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. Показатели Кравца (в “Динамо” и “Кайсериспоре”) — 16 поединков, пять голов, две передачи. Кучер в составе “Кайсериспора” провел 18 игр и отметился голевым пасом. В активе Рыбаки 16 встреч за “Сиваспор” при 1 голые.