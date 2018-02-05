В Иране вынесли приговор шпиону, который работал на спецслужбы США и Европы

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Суд в Иране приговорил шпиона, подозреваемого в работе на американские и европейские разведывательные службы, к шести годам тюремного заключения, передает УНН со ссылкой на агентство Mehr.

“Шпион, который встречался с агентами американской разведки девять раз, чтобы передать информацию об иранских ядерных вопросах в США и в европейскую страну, приговорен к шести годам тюрьмы и конфискации всех денежных средств, полученных в рамках шпионской деятельности”, — приводит агентство слова прокурора Тегерана Аббаса Джафари Долатабади.

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По данным агентства IRNA, шпион также передавал различные досье, касающиеся экономических санкций.

Как ранее сообщал УНН, США выйдут из иранского соглашения “Совместный всеобъемлющий план действий”, если европейские партнеры не станут работать “над поправками ее недостатков”. Соединенные Штаты Америки продолжат работу по блокированию пути для получения Ираном ядерного оружия. Об этом сегодня заявил Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время Всемирного экономического форума в Давосе.