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"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" расписали мировую в центральной игре АПЛ

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" расписали мировую в центральной игре АПЛ

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Ливперульска арена “Энфилд” в присутствии около 53 тысяч болельщиков приняла противостояния 26-го тура АПЛ между “Ливерпулем” и “Тоттенхэмом”, передает корреспондент УНН.

Долгое время “мерсисайдцы” лидировали в игре благодаря голу египтянина Салаха в самом дебюте. Джеймс Милнер был близок чтобы удвоить преимущество, однако мяч после его удара пролетел у стойки.

Развязка баталии случилась в заключительные 10 минут. На 80-й минуте Виктору Ваньяма удался красавец-гол из-за пределов штрафной — мяч попал в девятку ворот Кариус (1:1). На 88 минуте уже Кариус стал героем эпизода, отбив выстрел по центру с пенальти в исполнении Гарри Кейна. За это “шпоры” поплатились на 1-й компенсированной минуте, когда Салах обошел практически всех защитников и отправил мяч в ворота.

Гостям удалось спастись уже на 4-й компенсированной минуте. Арбитр матча посчитал, что самый дорогой защитник мира (по цене трансферного перехода) Ван Дейк нарушил правила в собственной штрафной зоне, и назначил еще одно пенальти. На этот раз Кейн переиграл голкипера “Ливерпулю” 2:2.

Заметим, что разница между командами в турнирной таблице составляет 2 очка — “Ливерпуль” с 51-м идет третьим, а “Тоттенхэм” уступает и шагает на 5-м месте.

Добавим также, в следующем туре болельщиков ожидает лондонское дерби — “Тоттенхэм” против “Арсенала”, а “Ливерпуль” отправится в гости к “Саутгемптона”.

Источник: УНН
Теги: спорт, Футбол
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