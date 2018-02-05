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Результативная игра украинском помогла "Пьен Жвайгждес" победить в матче чемпионата Литвы

Результативная игра украинском помогла "Пьен Жвайгждес" победить в матче чемпионата Литвы

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Тяжелый форвард сборной Украины Вячеслав Бобров продолжил череду успешных выступлений в чемпионате Литвы по баскетболу, передает УНН со ссылкой на сайт чемпионата.

В баталии 22-го тура коллектив Украинский “Пьен Жвайгждес” нанес поражение одному из лидеров соревнований “Нептунас” 87:83.

Бобров вышел в стартовой пятерке и провел на паркете 25:39 минут за которые набрал 18 очков (4/8 двоочокви, 2/3 трехочковые, 4/4 штрафные), став самым результативным в своем коллективе. Также в активе игрока 3 передачи, 2 подбора и 1 перехват.

Примечательно, что за “Нептунас” сыграл 13 минут американец Брэндон Филдс, который на старте сезона защищал цвета киевского “Будивельника”. На его счету 10 очков (2/2 двоочокви, 1/2 трехочковые, 3/4 штрафные).

Добавим также, в таблице чемпионата клуб Боброва идет 6-й — 8 выигрышей при 14 проигрышах, а “Нептунас” имеет 16 выигрышей — 3-ю строчку.

Источник: УНН
Теги: спорт, баскетбол
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