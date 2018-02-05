Тела 16 утонувших мигрантов обнаружили у берегов испанской Мелильи

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Тела 16 утонувших мигрантов обнаружили у берегов Мелильи - испанского региона, граничит с Марокко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Тела мигрантов 3 февраля обнаружил испанский корабль, он предупредил спасательные службы Испании и Марокко. Поиском занимались марокканские службы при поддержке вертолета испанской гражданской гвардии.

Марокканский чиновник рассказал агентству, что среди найденных погибших было три женщины. По его словам, все были из Африки, один — марокканец.

Би-би-си отмечает, что Мелилья часто используется африканскими мигрантами, чтобы попасть в Европу.

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После закрытия “балканского маршрута” в 2016 году путь из Ливии Средиземным морем стал основным для мигрантов и беженцев, стремящихся добраться берегов Европы. По данным Международной организации по миграции, в 2017 году более трёх тыс. человек утонули или пропали без вести при попытке пересечь Средиземное море, уходя преимущественно из Ливии в направлении Италии. В рамках европейской операции “София”, призванной предотвращать пересечения Средиземного моря нелегальными мигрантами, с 2015 года спасено более 42 тыс. человек.

Как ранее сообщал УНН, в Средиземном море, у берегов Ливии, перевернулась лодка с беженцами из Африки и Азии, более 90 человек вероятно погибли.