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Олимпийские игры в Южной Корее посетит формальный глава КНДР

Олимпийские игры в Южной Корее посетит формальный глава КНДР

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Северная Корея официально подтвердила, что ее делегацию на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане возглавит формальный глава государства, председатель президиума верховного народного собрания (парламента) Ким Ён Нам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центральная партийную газету КНДР “Нодон синмун”.

О том, что Ким Ён Нам возглавит северокорейскую делегацию, ранее сообщило южнокорейское министерство объединения.

Печатный орган ЦК Трудовой партии Кореи информирует в понедельник, что Ким Ён Нам в ближайшее время посетит Южную Корею и примет участие в открытии Олимпиады в качестве главы высокопоставленного официальной делегации КНДР.

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Ким Ён Нам по конституции выполняет роль главы государства, а лидер страны Ким Чен Ын считается высшим руководителем Северной Кореи.

Как ранее сообщал УНН, Республика Корея и КНДР приступают с этой недели к проведению совместных мероприятий по подготовке к зимней Олимпиаде.

Источник: УНН
Теги: Северная Корея, Олимпиада-2018
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