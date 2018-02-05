КИЕВ. 5 февраля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,88 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 5 февраля установлены на таком уровне:

27,887139 грн за доллар;

34,836614 грн за евро;

0,497620 грн за российский рубль;

39,654655 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 4 февраля, курс всех валют вырос, а цена фунта стерлингов снизилась.