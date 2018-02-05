Адвокат сообщил о состоянии политзаключенного Клых

КИЕВ. 5 февраля. УНН. К заключенному по политическим мотивам в России украинцу Станиславу Клыху, который отбывает наказание в тюрьме Т-1 города Верхнеуральска (Челябинская область) допустили адвоката Романа Качанова, сообщает УНН со ссылкой на Facebook-Сторико российской правозащитницы Татьяны Щур.

“31 января 2018 адвокат политзаключенного Станислава Клыха Роман Качанов посетил. Роман Качанов — первая за последние годы человек, пожала руку Станиславу. К нему все посетители, исключая маму, общались с ним только через стекло”, — написала Щур.

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Украинец чувствует себя удовлетворительно, только постоянно болят ноги. Он подозревает у себя “туберкулез кости”.

“Поскольку пища в тюрьме, по его словам, отвратительная, то он пытается питаться тем, что покупает в магазине на те деньги, которые принадлежат ему по закону. А поскольку в этом магазине выбор тоже мизерный, то он покупает, в основном, печенье и сладости. Очевидно поэтому он в последнее время набрал вес”, — написала правозащитница.

Адвокату Клыха выдался спокойным и доброжелательным человеком, который очень скучает по общению.

Несмотря на это Качанову показалось, что Клых страдает от психического расстройства.

"Несмотря на спокойную и выразительную речь, содержание разговора вызвало у адвоката серьезное опасение, особенно после разговора с мамой Станислава. Рассказы Станислава о событиях его "мирной жизни" очень похожи на навязчивый бред", – добавила Щур.

Вместе с адвокатом Клых написал ряд заявлений, в том числе и просьбу о встрече с психологом.

Как сообщал УНН, украинский политзаключенный Клых в России провел шесть дней в коме.

Напомним, Верховный суд Чеченской Республики РФ приговорил С.Клыху 20 лет лишения свободы.

Станислав Клых и Николай Карпюк, по версии российского следствия, участвовали в Первой Чеченской войне против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.