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За прошедшие сутки в зоне АТО двое украинских военнослужащих получили ранения, еще один - получил боевое травмирования

За прошедшие сутки в зоне АТО двое украинских военнослужащих получили ранения, еще один - получил боевое травмирования

КИЕВ. 5 февраля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 5 раз нарушили режим тишины. Вследствие обстрелов ранения получили двое украинских военнослужащих, еще один — боевую травму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

За прошедшие сутки в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР”. Сепаратисты продолжали применять против защитников Украины минометы различных калибров, нагло нарушая Минские соглашения.

“На Донецком направлении враг применил тяжелые 120-мм минометы по нашим позициям неподалеку Каменки и Новотроицкого, чем грубо нарушил Минские договоренности. Вблизи Водяного боевики обстреляли опорные пункты сил АТО с ручных противотанковых гранатометов. Кроме того, в вечернее время, противник активизировался вокруг шахты Бутовка. в этом районе оккупанты выпустили в сторону наших защитников более сорока мин калибра 82-мм и стреляли из гранатометов различных видов. На Луганском направлении враг из стрелкового оружия вел огонь по украинским защитником возле Зайцевого”, - говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

За прошедшие сутки зафиксировано 5 обстрелов оборонительных укреплений Вооруженных Сил Украины со стороны незаконных вооруженных формирований.

В результате обстрелов ранения получили двое украинских военнослужащих, еще один — боевую травму. Военнослужащим предоставлен необходимый объем медицинской помощи. Врачи квалифицируют состояние их здоровья как удовлетворительное.

Источник: УНН
Теги: зона АТО
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