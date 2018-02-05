Комиссия МОК отказала 15 россиянам в приглашении на Олимпиаду-2018

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством бывшего министра спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон отказала 15 россиянам (13 спортсменам и двум тренерам), апелляции которых ранее удовлетворил Спортивный арбитражный суд (CAS), в приглашении для участия в Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт МОК.

Ранее с такой просьбой в МОК обратился Олимпийский комитет России (ОКР). Однако независимая комиссия проверила каждый из случаев индивидуально, и у нее остались сомнения в чистоте спортсменов.

“Решение было принято на основаниях рекомендаций комиссии по рассмотрению заявок. После подробного анализа, проведенного комиссией, ее члены отметили наличие дополнительных элементов и/или доказательств, которые комиссия МОК под руководством Дениса Освальда не могла рассмотреть, поскольку не имела доступа к данным. Дополнительная информация включала данные управленческой системы московской антидопинговой лаборатории (LIMS), следы запрещенных веществ, доказательства манипуляций и др. Кроме того, комиссия согласилась, что решение CAS не сняло подозрений в допинге, не предоставив комиссии достаточную уверенность в том, что данные 13 спортсменов могут считаться чистыми”, - говорится в решении МОК.

Как сообщалось, МОК допустил к участию в Зимних Играх-2018 в Пхенчхане 169 российских спортсменов.

Как известно, 5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан.

“Чистые” российские спортсмены, которые по результатам исследований не принимали допинг, смогут принять участие в Олимпиаде-2018 и выступить только под нейтральным флагом. Соответственно, во время спортивных соревнованиям не будет звучать гимн РФ.

На Олимпиаде не аккредитовали ни одного сотрудника Министерства спорта РФ. А вице-премьера Виталия Мутко пожизненно дисквалифицировали всех Олимпиад.

Как ранее сообщал УНН, Международный олимпийский комитет (МОК) изучит возможность подать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS), которым было оправдано 28 российских спортсменов, ранее пожизненно отстраненных от участия в Олимпиадах из-за допинга. Об этом заявил председатель МОК Томас Бах во время пресс-конференции после заседания исполкома.