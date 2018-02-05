ВОЗ назвала алкоголь причиной семи видов рака

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Употребление алкоголя может приводить к развитию рака молочной железы и шести других типов рака. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает УНН со ссылкой на Би-би-си.

Как отметили в ВОЗ, ранее учеными было установлено, что спиртные напитки могут вызвать как минимум семь видов рака: рак кишечника (толстой и прямой кишки), рак молочной железы, пищевода, гортани, печени, полости рта и горла.

ВОЗ отмечает, что главным канцерогеном в алкоголе является этанол, который повреждает клетки организма и повышает риск злокачественного перерождения. Одновременное употребление алкоголя и табака повышает риск онкологических заболеваний В несколько раз, подчеркивают в ВОЗ.

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В ВОЗ уточнили, что алкоголь влияет на женские гормоны, стимулирует разрастание клеток и увеличивает риск рака молочной железы. Например, если женщина употребляет четыре бокала вина ежедневно, риск развития у нее рака молочной железы возрастает на 50%.

“Безопасной” дозы алкоголя не существует, то есть даже небольшие объемы потребления составляют риск для здоровья“, - отмечают в ВОЗ.

При этом ученые подчеркивают, что любое уменьшение потребления алкоголя снижает риск развития онкологических заболеваний.

ВОЗ отмечает низкую осведомленность людей о связи спиртных напитков и рака. Так, проведенное ранее британскими учеными исследование показало, что о такой зависимости знают только 13% респондентов.

Как ранее сообщал УНН, каждый десятый человек в мире заболевает от инфекций, которые возникают из-за употребления некачественных продуктов питания.

“По оценкам, 600 млн человек — почти каждый десятый человек в мире — болеет после употребления загрязненных пищевых продуктов и 420 тыс.человек ежегодно умирают”, — говорится в сообщении.