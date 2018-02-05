Одесская железная дорога не исключила остановку движения пригородных поездов

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Одесская железная дорога получила от местных администраций лишь 18,5% компенсации за перевозку льготников, что, как сообщается, может даже привести к отмене пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба Одесской железной дороги, передает УНН.

"За 12 месяцев 2017 года поезда дальнего и пригородного сообщения регионального филиала "Одесская железная дорога" ПАО УЗ перевезли 2 млн 771 тыс. пассажиров льготных категорий на сумму 54 млн 265 тыс. грн, из которых получена компенсация от городских и районных администраций в размере 10 млн 61 тыс. грн, или 18,5% от начисленной суммы. При этом компенсация за перевозку в поездах дальнего следования составляет лишь 6,5%", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе ОЖД, наихудшая ситуация по итогам прошлого года возникла в Черкасской области, где региональный филиал получил только 5% компенсаций. По Херсонской области региональный филиал получил лишь 9,7% компенсации, по Кировоградской области Одесская магистраль получила 49,8% компенсации. По городу Одесса сумма компенсации составляет 0 гривен.

"Безразличие местных администраций в улучшении ситуации с низкой компенсацией за перевозку льготных категорий населения может иметь негативные последствия и даже привести к отмене пригородных поездов и остановок на пути их следования", - сообщили в ведомстве.

Напомним, как сообщалось ранее, "Укрзализныця" за год почти на 4% увеличила объемы перевозок пассажиров.