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Грузина, которого разыскивал Интерпол за похищение человека, задержали в "Одессе"

Грузина, которого разыскивал Интерпол за похищение человека, задержали в "Одессе"

ОДЕССА-КИЕВ. 5 февраля. УНН. В пункте пропуска "Одесса-авиа" сотрудники Госпогранслужбы обнаружили преступника, который находился в международном розыске. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Одесского пограничного отряда.

"Во время оформления пассажиров рейса "Одесса-Стамбул" на одного из иностранцев сработала база данных Интерпола. Как было установлено, гражданина Грузии разыскивали правоохранительные органы Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за похищение человека", - говорится в сообщении.

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О факте обнаружения правонарушителя проинформировано Укрбюро Интерпола. Задержанный передан представителям Национальной полиции.

Источник: УНН
Теги: Одесса, задержание, Интерпол
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