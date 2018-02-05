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Завтра на дорогах Киева ожидается гололедица

Завтра на дорогах Киева ожидается гололедица

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Завтра, 6 февраля, на дорогах Киева ожидается гололедица, передает УНН со ссылкой на сообщение Украинского гидрометцентра.

"6 февраля в Киеве облачно с прояснениями, ночью и утром небольшой снег, днем ​​без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-8 м/с, температура ночью около 10° мороза, днем ​​2-4° мороза", - говорится в сообщении.

Отмечено, что 7 февраля в столице прогнозируют переменную облачность, без осадков, температуру ночью 10-12° мороза, днем ​​около 0°, 8 февраля будет облачно, ночью без осадков, днем ​​мокрый снег, местами налипание мокрого снега; температура ночью 2-4° мороза, днем ​​около 0°, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Напомним, в Ужгороде начали цвести первые весенние цветы - подснежники и весняник.

Источник: УНН
Теги: Киев, дорога, гололед
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