Вооруженные силы США уменьшают присутствие в Ираке - представитель правительства

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Вооруженные силы США начали сокращать свое количество в Ираке после того, как местные власти объявили "победу" над "Исламским государством". Об этом сообщил представитель иракского правительства в понедельник, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Иракские силы, поддерживаемые международной коалицией во главе с США, в прошлом году захватили всю территорию, которая была под контролем “Исламского государства” в 2014 и 2015 годах, включая город Мосул, который служил фактической столицей боевиков.

“Американские войска начали сокращать свое количество, поскольку победа над ИГ была достигнута. Продолжается координация, чтобы поддерживать (американскую — ред.) помощь иракским войскам соответствии с их потребностями”, — сообщил пресс-секретарь правительства.

В Ираке в разгар боя под Мосулом в июле 2017 года находилось более 5500 американских военнослужащих, что составляет около половины общей силы, развернутой коалицией в стране.

Подтвердить или опровергнуть начало свертывания представители коалиции отказались.

Как сообщал УНН, силы коалиции во главе с США научили за два года 120 тыс. иракских военнослужащих.