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В Луцке сорван джекпот государственной лотереи

В Луцке сорван джекпот государственной лотереи

КИЕВ. 5 февраля. УНН. В Луцке приобретен лотерейный билет "Лото-Забава" с выигрышем в 3 млн грн. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

Номер счастливого билета - №0019773. Игрок купил его на фирменном островке "М.С.Л." в супермаркете "Сильпо" по адресу: ул. Кравчука, 23.

Отмечается, что новоиспеченный мультимиллионер, как и все остальные счастливчики, выигравшие призы от 1 млн гривен и больше, сможет воспользоваться VIP-программой "Два дня из жизни миллионера" ​​и вступить в закрытый "Клуб миллионеров "М.С.Л.".

Прошлый джекпот "Лото-Забавы" был выигран 20 ноября 2016 года. Тогда 3 млн грн достались счастливчику из Ровенской области - Константину Алексееву.

Напомним, по версии международной компании GfK, "Лото-Забава" является самой популярной лотереей в Украине. Она официально признана рекордсменом по количеству миллионеров, которые появились в стране благодаря украинской государственной лотерее, а это уже 282 миллионера за всю историю существования лотереи, среди которых 20 счастливчиков только за 2017 год и уже 3 - за 2018-й.

Источник: УНН
Теги: МСЛ, Лото-Забава
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