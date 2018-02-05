Подозреваемый в сотрудничестве с ОРДЛО менеджер Рыбалки проживает на оккупированной территории - суд

КИЕВ. 5 февраля. УНН. В Заречном районном суде г.Сумы продолжается слушание по делу в отношении продолжения меры пресечения Ю.Джабраилову, которого подозревают в финансировании терроризма, путем незаконной торговли с ОРДЛО, передает УНН.

Указанное лицо является менеджером компании семейного бизнеса (производство и продажа снеков) нардепа С.Рыбалки.

Сторона обвинения настаивает на необходимости продления срока содержания под стражей Ю.Джабраилова, указывая на то, что он может скрыться от следствия.

Более того, по словам прокурора, постоянное место жительства подозреваемого находится на временно оккупированной территории. Соответственно, в Сумах, где происходит следствие, у подозреваемого нет места жительства.

Также, как отметила сторона обвинения, подозреваемому инкриминируется вина в преступлениях предусмотренных ст. ст. 27 ч. 5 - 110 ч. 2; 2585 ​​ч. 2 УК Украины, и других мер, кроме ареста, в таких случаях не предусмотрено.

"Находясь на свободе, подозреваемый может повлиять на лиц, причастных к преступлению, или, понимая, неотвратимость наказания - оставить территорию Украины", - заявил прокурор.

Поэтому, прокуратура попросила суд продлить срок содержания под стражей для Ю.Джабраилова на срок 60 суток.

Адвокат Ю.Джабраилова, в свою очередь, заявил о необоснованности подозрения.

Как сообщал УНН, ранее суд уже дважды применил к Ю.Джабраилова арест.

По словам прокурора, чтобы торговать в ОРДЛО, люди С.Рыбалки подписывали меморандумы с фирмами, зарегистрированными в "Л/ДНР".