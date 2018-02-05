Смертельное ДТП в Харькове: суд 6 февраля проведет подготовительное заседание

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 5 февраля. УНН. В Киевском районном суде Харьков 6 февраля состоится подготовительное заседание по делу резонансного ДТП, которое произошло в октябре прошлого года. Подозреваемые Геннадий Дронов и Елена Зайцева должны присутствовать на суде. Об этом сообщает корреспондент УНН.

"Да, мы будем присутствовать. Но хочу отметить, что как-то поздно нам сообщили о заседании. Для подготовки нам выделили мало времени, а материалов по делу очень много", - рассказал адвокат подозреваемого Геннадия Дронова Сергей Перепелица.

На заседание также собираются прийти и пострадавшие. В частности, как рассказала адвокат пострадавших семей Берченко и Евтеева Екатерина Калюжная, на суд придет мать погибшего Александра Евтеева - Светлана Винниченко.

"Да, мы обязательно будем присутствовать на заседании. Мои подопечные планируют не пропускать ни одного заседания", - заявила адвокат К.Калюжная.

Отметим, что автоматизированная система документооборота распределила дело в компетенцию судьи Виктора Попраса, который на днях вынес приговор одиозному харьковскому сепаратисту Топазу.

Напомним, 10 февраля заканчивается мера пресечения двух подозреваемых в смертельной харьковской ДТП - Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, которые сейчас находятся под стражей в 27-м СИЗО.

Как сообщал УНН, дело в отношении Зайцевой и Дронова передали в суд.

Отметим, ДТП произошло 18 октября 2017 гожа около 20:40 в Харькове на перекрестке улиц Сумской и Мечникова.