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Владельцев авто на еврономерах оштрафовали на более чем 165 млн грн

Владельцев авто на еврономерах оштрафовали на более чем 165 млн грн

КИЕВ. 5 февраля. УНН. В 2017 году владельцев авто на еврономерах оштрафовали на 165,6 млн грн за нарушение сроков транзита и нарушение сроков временного ввоза. Об этом сообщили в Государственной фискальной службе Украины, передает УНН.

“В течение 2017 года таможнями ГФС в отношении граждан за нарушение сроков транзита составлено 18 394 протокола, по которым применены 109,3 млн грн штрафов, а за нарушение сроков временного ввоза — 4 360 протоколов с суммой штрафов на 56,3 млн гривен”, - говорится в сообщении.

То есть в целом, сумма шарфов достигла 165 млн грн.

Отметим, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что владельцы автомобилей с европейскими номерами должны платить ввозную пошлину.

Напомним, в Украине в течение 2017 года было ввезено более 958,5 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией.

Источник: УНН
Теги: ЕС, таможня, автомобили, пошлина
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