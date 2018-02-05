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Срочная потребность в уборной обогатила американца на миллион долларов

Срочная потребность в уборной обогатила американца на миллион долларов

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Житель Калифорнии Винсент Анчондо выиграл 1 млн долларов в лотерею, передает УНН со ссылкой на агентство UPI.

Счастливчик приобрел лотерейный билет в одном из магазинов города Сан-Хосе за 10 долл. Он ехал по делам, но остановился в "Rotten Robbie", чтобы воспользоваться уборной.

Новоиспеченный миллионер потратит часть от выигрыша на покупку дома.

Напомним, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что большинство людей играют в лотерею, чтобы улучшить свое финансовое положение. И украинцы не исключение. Счетчик миллионеров государственной лотереи “Лото-Забава” насчитывает уже 282 счастливчика, которым удалось сорвать призы от 1 млн грн и больше. Только в 2017 году в Украине появилось 20 миллионеров благодаря этой лотерее и уже 3 – в 2018 году.

Выигранные средства победители, в основном, тратят на улучшение жилищных условий, решение финансовых проблем, приобретение автомобиля, образование для детей или внуков, и лишь немного оставляют для удовлетворения своих маленьких радостей в виде долгожданного отпуска в разных уголках Украины или за рубежом.

То есть, большинство украинцев относятся к внезапно выигранным деньгам, как к возможности улучшить условия жизни и шансу осуществить давние мечты. Поэтому и используют они их разумно, и, в какой-то степени, альтруистически, на благо детей и внуков.

Источник: УНН
Теги: МСЛ, Лото-Забава, выигрыш, лотерея
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