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Архитекторов, которые подожгли церковь УПЦ МП в Киеве, отпустили на поруки нардепов

Архитекторов, которые подожгли церковь УПЦ МП в Киеве, отпустили на поруки нардепов

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Апелляционный суд Киева отпустил на поруки народных депутатов архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шамотюка, подозреваемых в поджоге церкви УПЦ МП, возведенной на остатках фундамента Десятинной церкви в Киеве. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.

"Апелляционный суд сегодня отпустил на поруки народных депутатов двух подозреваемых в поджоге церкви", - сказали в пресс-службе.

В прокуратуре отметили, что сторона государственного обвинения не возражала удовлетворению соответствующего ходатайства.

По решению суда на подозреваемых возложены обязанности являться по первому вызову к следователю, сообщать об изменении места жительства.

Как сообщал УНН, монастырь был подожжен в ночь на 25 января. Подозреваемых задержали в тот же день.

Источник: УНН
Теги: Киев, церковь, поджог
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