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Суд признал незаконность взыскания с ГП "Первомайскуголь" 380 млн грн

Суд признал незаконность взыскания с ГП "Первомайскуголь" 380 млн грн

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Хозяйственный суд Луганской области признал незаконным взыскание с ГП "Первомайскуголь" 380 млн грн в пользу частного предприятия. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.

"Прокуратура Луганской области выявила нарушения законодательства в составлении дополнительных соглашений, по которым решением хозяйственного суда Луганской области с ГП "Первомайскуголь" в пользу частного предприятия взыскано 380 млн гривен", - написал Лысенко.

По его словам, основанием для взыскания указанных средств стал договор финансового лизинга, заключенный ГП "Первомайскуголь" в 2010 году с целью приобретения горно-шахтного оборудования, и дополнительные соглашения к нему.

В то же время, изучением законности заключения указанных дополнительных соглашений установлено, что ими увеличена сумма задолженности государственного предприятия и их заключено вопреки требованиям Закона Украины "Об осуществлении государственных закупок".

С целью защиты интересов государства, прокуратура области в хозяйственный суд Луганской области направили исковое заявление о признании недействительными дополнительных соглашений к договору финансового лизинга, заключенного ГП "Первомайскуголь".

"Решением хозяйственного суда Луганской области от 1 февраля 2018 исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. После вступления решения в законную силу, прокуратурой области будет решен вопрос о принятии мер к пересмотру решения хозяйственного суда Луганской области о взыскании 380 млн грн с ГП "Первомайскуголь", - отметил Лысенко.

Напомним, шахтерам ГП "Лисичанскуголь" и "Первомайскуголь" выплатили задолженность по заработной плате в сумме 25 млн грн.

Источник: УНН
Теги: суд, уголь, деньги
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