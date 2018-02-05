В Украине в прошлом году зарегистрировали около 35 тысяч заявлений об исчезновении людей

КИЕВ. 5 февраля. УНН. В течение прошлого года в Украине зарегистрировано около 35 тысяч заявлений об исчезновении людей. Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции, об этом заявил начальник отдела розыск в Департамента уголовного розыска НПУ Роман Крилевич, передает УНН.

"Всего в прошлом году полицейские зарегистрировали около 35 тысяч сообщений об исчезновении людей. Это на 9 тысяч больше заявлений, чем в 2016 году. Из числа без вести пропавших жертвами преступлений в 2016 году стали 112 человек, а в 2017 - 86. С начала этого года полицейские зарегистрировали уже более полутора тысяч заявлений", - сказал Р.Крилевич.

По его словам, за годы независимости Украины из общего числа пропавших не удалось разыскать около пяти тысяч человек. Но их данные остаются в базе. Их ищут даже в тех случаях, если судом родственники добились признания пропавшего погибшим или без вести отсутствующим. Если кто-то выехал за пределы страны, украинские полицейские обращаются в правоохранительные органы других стран через каналы Интерпола.

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"Есть случаи, когда без объяснения причин уходят из дома, бросают семью, и не выходят на связь. Например, был случай, когда в Запорожье исчез мужчина. Осталась жена, дети. Мы искали его несколько лет, родственники не выдержали, признали по суду без вести пропавшими, а он нашелся. Жил все это время в Киеве", - рассказал Р.Крилевич.

Он отметил, что случаются ситуации, когда человека убили его же близкие, а потом заявили, что он якобы исчез. Так, в Херсонской области в полицию обратилась женщина, которая заявила, что пропал ее муж. Уехал на заработки в Киев и больше не выходил на связь. А во время поисков полицейские выяснили, что она его убила и спрятала тело в подвале их дома.

Отдельное внимание - розыск детей. По словам Р.Крилевича, как правило, статистику пополняют подростки, которые убегают от родителей.

"Еще одна, при этом наиболее сложная категория - это люди, которые по разным причинам потеряли память. В медучреждениях по всей стране находится 64 таких человека. И пока ни курсы лечения, ни наши меры не могут способствовать тому, чтобы установить, кто они такие", - отметил Р.Крилевич.

Как сообщал УНН, сегодня считаются пропавшими без вести 402 гражданина Украины.