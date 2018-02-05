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Житель Великобритании получил два года "условно" за свалку отходов

Житель Великобритании получил два года "условно" за свалку отходов

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Ирландский суд приговорил 32-летнего жителя графства Тайрон к двум годам условного срока за экологический ущерб, нанесенный свалкой незаконных отходов. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Речь идет о 32-летнем Патрике Нугенте. Его небрежное отношение к окружающей среде привело к образованию свалки с 300 тоннами бытовых отходов.

"Нугенте признал себя виновным в том, что он загрязняет окружающую среду и причиняет вред здоровью человека", - говорится в сообщении.

Незаконный полигон был обнаружен сотрудниками Агентства по окружающей среде Северной Ирландии (NIEA).

Напомним, нарушение экологического законодательства в части неправильного обращения с отходами имеет в Украине массовый характер. Однако, наказание за такие нарушения символичны, поэтому отдельные предприниматели осознанно пренебрегают правилами, указывают эксперты. К примеру, в Кропивницком компания–утилизатор сожгла опасные отходы посреди города и получила штраф всего на 1700 грн.

Ранее УНН сообщал, что в декабре прошлого года СБУ выявила в Запорожье масштабную свалку медицинских отходов. Вместо утилизации опасные отходы хранились на складах, провоцируя эпидемию в городе.

В Минприроды тем временем признали, что в Украине отсутствует система утилизации отходов.

Источник: УНН
Теги: экология, Минприроды, утилизация, отходы
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