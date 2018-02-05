Глава МИД Польши поблагодарил ФРГ за поддержку в споре по скандальному закону

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Глава МИД Польши Яцек Чапутович поблагодарил немецкого коллегу Зигмара Габриэля за его заявление об ответственности Германии за организацию Холокоста, которое он сделал ранее, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

"У нас появился важный союзник в лице Германии, которая подтвердила, что поддерживает Польшу в споре с Израилем. Потому что это немцы убивали евреев в Польше и то, что были единичные случаи соучастия со стороны поляков, сути дела не меняет", - отметил Я.Чапутович, подводя итоги телефонного разговора со своим немецким коллегой накануне.

Ранее глава МИД Германии Зигмар Габриэль подчеркнул, что ответственность за создание немецких концлагерей несут немцы.

"Нет никаких сомнений в том, кто несет ответственность за лагеря смерти, где были убиты миллионы европейских евреев, как и в том, кто ими управлял. Это были немцы", - заявил он.

Напомним, принятые обеими палатами польского парламента изменения в закон об ИНП, которые предусматривают наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду "бандеровской" идеологии, вызвали широкий резонанс, в частности, в Израиле, США, а также в Украине.