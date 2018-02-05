Мировое производство мяса бройлеров продолжает расти

КИЕВ. 5 февраля. УНН. В 2016 году в мире было произведено 89,5 млн тонн мяса бройлеров, что на 854 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Такие данные предоставляет ведущая статистическая компания "Statista", передает УНН.

Также отмечается, что в сравнении с 2014 годом мировое производство мяса бройлеров выросло на 2,9 млн тонн. За три года (2016-2013 - ред.) производство продукта в мире выросло на 5,2 млн тонн.

Украина не отстает от мировой тенденции. По подсчетам ученных Института аграрной экономики, в отличие от других сельскохозяйственных животных, поголовье домашней птицы в 2017 году не уменьшилось против уровня 2016 года.

"В 2017 году только объём выращивания птицы в сельхозпредприятиях имел позитивную динамику +4,7% против 2016 года”, — сообщил заведующий Института Леонид Тулуш.

А в 2018 году курица будет занимать половину мясного рациона украинцев. Такой прогноз сделали ученые, исходя из ценовой доступности курятины по сравнению с другими видами мяса, и итогам прошлого года.

"Если розничная цена мяса птицы (тушки) в декабре 2017 года составляла в среднем 53,91 грн/кг, то свинина с костью (отруба бедра) стоила 93,00 грн/кг, а свинина без кости - 113,46 грн/кг", - сообщила старший научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Светлана Пашко.

В среднем говядина и свинина были дороже мяса кур в тушках в 1,7-2,2 раза. Такой ценовой разрыв и обусловил увеличение потребления мяса птицы, считает эксперт.

Напомним, в 2017 году курица стала самым востребованным мясным продуктом в Украине.