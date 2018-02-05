По вине оккупантов 49 населенных пунктов Донбасса могут остаться без воды - МО

КИЕВ. 5 февраля. УНН. По информации украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, оккупационная власть некоторых районов Донецкой области продолжает сознательно игнорировать заявки предприятий Донбасса о предоставлении гарантий безопасности на проведение ремонтно-восстановительных работ на объектах инфраструктуры. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что из-за аварийного состояния объектов насосной станции первого подъема юго-Донецкого водопровода по вине оккупационной власти отдельных районов Донецкой области, возможно прекращение водоснабжения на большинстве территории Донбасса", - сказал спикер.

По информации украинской стороны СЦКК, 26 января 2017 в результате обстрела боевиками российско-оккупационных войск насосной станции первого подъема юго-Донецкого водопровода было повреждено систему водоохлаждения одного из двух трансформаторов, предназначенных для электропитания этой станции.

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"Это привело к критическому 50%-му снижению надежности объекта в целом. Как следствие, малейший сбой в работе системы электроснабжения может стать причиной полной остановки насосной станции. Под угрозой прекращения водоснабжения окажется населения юго-западного направления населения Донецкой области. Всего 49 населенных пунктов с населением более 1 млн 300 тыс. человек", - сообщил Гуцуляк.

По словам спикера, украинской стороной СЦКК было скоординировано проведения специалистами коммунального предприятия, компании "Вода Донбасса", необходимых ремонтно-восстановительных работ и получено гарантию безопасности от Вооруженных сил Украины.

"Однако проведение ремонта невозможно без предоставления гарантий безопасности во время указанных работ со стороны главарей отдельных районов Донецкой области. Соответствующие запросы, при содействии СММ ОБСЕ предприятием направлялось дважды - 26 и 30 января текущего года. По указанным запросам ответа от оккупационной власти отдельных районов Донецкой области так и не поступали", - сказал он.