Лошицкий стал ректором Национальной прокуратуры Украины

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сегодня представил коллективу Национальной академии прокуратуры нового ректора - Михаила Лошицкий, который стал победителем в конкурса на эту должность. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, передает УНН.

"В понедельник, 5 февраля 2018 года, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко представил коллективу Национальной академии прокуратуры Украины нового ректора. Так, по результатам открытого конкурса ректором Национальной академии прокуратуры Украины стал Михаил Лошицкий", - говорится в сообщении.

Во время представления нового ректора Луценко поставил перед новым руководителем ряд основных задач: взаимодействие с существующим коллективом академии и Генеральной прокуратурой Украины, переквалификация работников органов прокуратуры - обучение вновь назначенных сотрудников и повышение квалификации уже действующих прокуроров, а также сотрудничество с органами прокурорского самоуправления.

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"Надеюсь это изменение, которое дальше обеспечит стабильную, спокойную работу", - сказал Луценко.

Справка: Лошицкий Михаил Васильевич - доктор юридических наук, профессор. Учился в Национальной академии внутренних дел. С 2002 года имеет опыт преподавательской и административной работы в Национальной академии внутренних дел. В 2015 году был ректором Днепропетровского государственного университета внутренних дел. С 2017 года был директором учебно-научного института № 1 Национальной академии внутренних дел.