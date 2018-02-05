В ходе обыска у исполняющего обязанности премьера Дагестана нашли золотой пистолет
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В Дагестане в ходе расследования по делу о хищении бюджетных средств сотрудники ФСБ провели ряд обысков в четырех чиновников. Об этом сообщает издание «РИА Новости», ссылаясь на источник в правоохранительных органах республики, передает УНН.
"Это и.о. председателя правительства Абдусамад Гамида, и.о. вице-премьера Шамиль Исаев, и.о. вице-премьера Раюдин Юсуфов и экс-министр образования Шахабас Шахов", - отметил источник.
Позже в Следственном комитете РФ подтвердили информацию о задержании и сообщили, что чиновники проходят по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на соцпрограммы.
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В четырех чиновников прошли обыски.
Как сообщили в СК, в Гамидова изъяли золотой пистолет ТТ, пистолеты Beretta, ПМ и два автомата Калашникова.