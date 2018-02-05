Мужчина расстрелял вора, который залез в его дом в Киевской области

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Мужчина применил травматическое оружие против вора, который залез в его дом в Киевской области. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, передает УНН.

"Вчера около 23.43 на пульт полиции охраны Киевской области поступил сигнал - сработала тревожная кнопка в одном из охраняемых домов села Гореничи. Как выяснилось, неизвестный мужчина незаконно проник во двор, а из подсобного помещения пытался зайти в дом", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, хозяин не растерялся: прихватил устройство для отстрела резиновыми пулями и дважды выстрелил в нижние конечности непрошеному ночному гостю. Жена в это время нажала тревожную кнопку. Затем 53-летний хозяин квартиры позвонил на 102 и вызвал скорую помощь.

Злоумышленником оказался 23-летний житель Житомирской области. Медики оказали помощь парню на месте происшествия и его жизни ничего не угрожает.

Травматический пистолет с разрешительными документами удален в качестве вещественного доказательства. Полиция устанавливают все обстоятельства уголовного преступления.