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Госгеокадастр и ОТО должны заключить меморандумы по отводу земли в ближайшие недели - Гройсман

Госгеокадастр и ОТО должны заключить меморандумы по отводу земли в ближайшие недели - Гройсман

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Управление Госгеокадастра и объединённые территориальные общины должны заключить меморандумы о сроках отвода земли. Об этом написал на своей странице в Facebook Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.

"В ближайшие недели общины должны подписать меморандумы с органами Госгеокадастра, которые будут определять сроки отвода земель и ответственных лиц. Мониторить процесс будем ежемесячно - лично готов контролировать выполнение задач", - отметил глава правительства.

При этом, он пригрозил суровой ответственностью за затягивание этого вопроса.

Также Гройсман отметил, что к процессу мониторинга и отвода земли будут привлечены Ассоциации городов и Ассоциация объединенных территориальных общин.

Напомним, 31 января 2018 года Кабинет министров Украины принял решение о передаче объединенным территориальным общинам в коммунальную собственность земли.

Источник: УНН
Теги: земля, правительство, Владимир Гройсман
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