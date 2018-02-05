Чрезвычайное положение объявили на Мальдивских островах

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Правительство Мальдивских островов объявило о чрезвычайном положении на 15 дней в период политического кризиса на островном государстве, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Чрезвычайное положение предоставляет работникам служб безопасности дополнительные полномочия по аресту подозреваемых.

Правительство уже приостановило работу парламента и приказало армии противостоять любым попыткам Верховного суда объявить импичмент президенту Абдулле Ямену.

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Суд выдал распоряжение освободить девятерых депутатов, что позволило бы восстановить большинство оппозиции. Своим решением он также признал суд над экс-президентаом островов Мохаммедом Нашедом неконституционным.