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Новости: Политика
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Чрезвычайное положение объявили на Мальдивских островах

Чрезвычайное положение объявили на Мальдивских островах

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Правительство Мальдивских островов объявило о чрезвычайном положении на 15 дней в период политического кризиса на островном государстве, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Чрезвычайное положение предоставляет работникам служб безопасности дополнительные полномочия по аресту подозреваемых.

Правительство уже приостановило работу парламента и приказало армии противостоять любым попыткам Верховного суда объявить импичмент президенту Абдулле Ямену.

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Суд выдал распоряжение освободить девятерых депутатов, что позволило бы восстановить большинство оппозиции. Своим решением он также признал суд над экс-президентаом островов Мохаммедом Нашедом неконституционным.

Источник: УНН
Теги: правительство, власть
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