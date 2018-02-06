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Понедельник, 5 февраля 2018, 19:25 • Дарья Чабанова
Россия на постоянной основе разместила "Искандеры" в Калининградской области
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В понедельник Россия на постоянной основе разместила оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" в Калининградской области. Об этом сообщил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, передает Delfi, передает УНН.
По словам Кароблиса, ранее Россия размещала эти комплексы в Калининградской области только на период учений, однако сейчас ситуация изменилась и сейчас это "постоянное развертывание со всей необходимой инфраструктурой".
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Напомним, парламент Дании 28 января согласовал решение о увеличении расходов на оборонный сектор из-за российской угрозы.
Источник: УНН
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