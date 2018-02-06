Регистрация | Вход |
USD: 27,74 -0,1447  EUR: 34,51 -0,3250 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 06 февраля 2018 08:15
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Эксперт пересмотрел прогноз цен на продукты
Эксперт пересмотрел прогноз цен на продукты
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Россия на постоянной основе разместила "Искандеры" в Калининградской области

Россия на постоянной основе разместила "Искандеры" в Калининградской области

КИЕВ. 5 февраля. УНН. В понедельник Россия на постоянной основе разместила оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" в Калининградской области. Об этом сообщил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, передает Delfi, передает УНН.

По словам Кароблиса, ранее Россия размещала эти комплексы в Калининградской области только на период учений, однако сейчас ситуация изменилась и сейчас это "постоянное развертывание со всей необходимой инфраструктурой".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Литва на основании "закона Магнитского" запретили въезд 49 гражданам РФ

Напомним, парламент Дании 28 января согласовал решение о увеличении расходов на оборонный сектор из-за российской угрозы.

Источник: УНН
Теги: РФ, оружие, Литва
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.