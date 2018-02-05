Трое учеников ужгородской школы заболели менингитом

УЖГОРОД - КИЕВ. 5 февраля. УНН. Три случая заболевания менингококковой инфекцией выявлены в ООШ №12 Ужгорода. Об этом сообщили УНН в отделе здравоохранения Ужгородского городского совета.

Случаи были зафиксированы 30 января, после чего специалисты отделения организации эпидемиологических исследований Ужгородского горрайонного филиала ГУ "Закарпатский лабораторный центр МЗ Украины" сразу провели в заведении комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации очага.

"Было определены границы очага и круг контактных лиц, проведено бактериологическое обследование 92 контактных лиц по классам школы и педагогического персонала, 3 лиц из домашнего очага, проведена заключительная дезинфекция в классах и помещениях общего пользования", - сообщили в горсовете.

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В школе ограничено проведение массовых мероприятий до 10 февраля - до завершения максимального инкубационного периода, введен усиленный противоэпидемический режим в классных помещениях - делают влажную уборку, многократное проветривание, облучение бактерицидной лампой. Проводится ежедневный осмотр детей.

Как сообщили в отделе здравоохранения, на сегодняшний день состояние здоровья госпитализированных детей удовлетворительное. Новых случаев госпитализации с подозрением менингококковой инфекцией на 5 февраля 2018 года зарегистрировано. Результаты бактериологических обследований всех 92 контактных по школе отрицательные.

Специалисты утверждают, что ситуация, которая сложилась, не является вспышкой, поскольку вспышкой считается регистрация 10 и более случаев менингококковой инфекции, поэтому, заверили специалисты, оснований для паники нет.

Напомним, осенью 2017 эксперты сообщали о существенном росте заболеваемости менингитом в Киеве.