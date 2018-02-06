Воздушные удары в сирийской Гуте: погибли 23 гражданских, 80 получили ранения

КИЕВ. 5 февраля. УНН. По крайней мере 23 гражданских лица, четверо из которых - дети, погибли в результате воздушных ударов, которые осуществили в понедельник силы сирийского правительства по повстанческому анклаву близ Дамаска. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на сообщение наблюдателей, передает УНН.

Регион Восточной Гуты является домом для примерно 400 тыс. человек, которые живут под осадой и сталкиваются с обострением бомбардировок в последние недели.

"Десятки воздушных ударов попали в нескольких районах Восточной части Гуты, в результате чего погибли 23 гражданских лица, включая четырех детей", - сообщил глава Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдель Рахман.

Худшие удары пришлись на рынок в городе Бейт-Сава, в результате чего погибли девять мирных жителей, включая двоих детей.

Шесть мирных жителей, в том числе молодая девушка, погибли во время бомбардировки в городе Хаззе. Еще восемь человек погибли в результате атак по остальным района осады, а более 80 человек получили ранения, сообщили в обсерватории.

Напомним, в конце прошлого года правительственная сирийская армия установила контроль над районом Западная Гута, который фактически является юго-западной окраиной сирийской столицы Дамаска.

Регион считается одним из четырех зон де-эскалации, однако в последнее время здесь наблюдалась волна насилия, пишет издание.