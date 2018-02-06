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Понедельник, 5 февраля 2018, 20:42 • Тоня Туманова
Путин включил подразделения вооруженных сил Южной Осетии в состав армии РФ
Владимир Путин
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Президент России Владимир Путин одобрил соглашение между Россией и Южной Осетией о порядке включения отдельных подразделений "республики" в состав Вооруженных сил России. Об этом говорится на официальном портале правовой информации, передает УНН.
"Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о порядке вхождения отдельных подразделений вооруженных сил республики Южная Осетия в состав Вооруженных Сил Российской Федерации, подписанное в городе Москве 31 марта 2017 года", - говорится в тексте документа.
Напомним, Украина осудила вхождение ЗС Южной Осетии в состав русской армии.
Источник: УНН
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