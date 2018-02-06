Путин включил подразделения вооруженных сил Южной Осетии в состав армии РФ

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Президент России Владимир Путин одобрил соглашение между Россией и Южной Осетией о порядке включения отдельных подразделений "республики" в состав Вооруженных сил России. Об этом говорится на официальном портале правовой информации, передает УНН.

"Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о порядке вхождения отдельных подразделений вооруженных сил республики Южная Осетия в состав Вооруженных Сил Российской Федерации, подписанное в городе Москве 31 марта 2017 года", - говорится в тексте документа.

Напомним, Украина осудила вхождение ЗС Южной Осетии в состав русской армии.