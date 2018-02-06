Семейная ссора: женщина в Донецкой области зарезала сожителя

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 5 февраля. УНН. В Донецкой области во время семейной ссоры женщина нанесла удары ножом своему сожителю, после чего пыталась выдать убийство за естественную смерть. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области.

В полицию Краматорска обратился местный житель, который сообщил о смерти своего соседа.

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"На месте событий полицейские увидели разбросанные таблетки и тело хозяина посреди комнаты. Его сожительница выдвигала версию, что причиной смерти могли стать именно проблемы с сердцем. Однако на теле жертвы эксперты обнаружили ножевые ранения. Как позже выяснилось, женщина, чтобы замаскировать преступление, вымыла пол, спрятала нож и перевернула труп", - отметили в пресс-службе Краматорского отдела полиции.

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За совершенное преступление женщине грозит до 15 лет лишения свободы.