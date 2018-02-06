Регистрация | Вход |
USD: 27,74 -0,1447  EUR: 34,51 -0,3250 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 06 февраля 2018 08:16
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Эксперт пересмотрел прогноз цен на продукты
Эксперт пересмотрел прогноз цен на продукты
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Семейная ссора: женщина в Донецкой области зарезала сожителя

Семейная ссора: женщина в Донецкой области зарезала сожителя

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 5 февраля. УНН. В Донецкой области во время семейной ссоры женщина нанесла удары ножом своему сожителю, после чего пыталась выдать убийство за естественную смерть. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области.

В полицию Краматорска обратился местный житель, который сообщил о смерти своего соседа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина расстрелял вора, который залез в его дом в Киевской области

"На месте событий полицейские увидели разбросанные таблетки и тело хозяина посреди комнаты. Его сожительница выдвигала версию, что причиной смерти могли стать именно проблемы с сердцем. Однако на теле жертвы эксперты обнаружили ножевые ранения. Как позже выяснилось, женщина, чтобы замаскировать преступление, вымыла пол, спрятала нож и перевернула труп", - отметили в пресс-службе Краматорского отдела полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Винницкой области мужчина зарезал жену, а затем застрелился

За совершенное преступление женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Источник: УНН
Теги: убийство, Донецкая область, Женщина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.